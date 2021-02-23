Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва планирует поделиться остатками вакцины против коронавируса с Украиной.

О том, что Литва готова поделиться вакцинами с Украиной, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции главой МИД Литвы.

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Мы обсудили борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен Габриэлюсу, что он сообщил такую ​​информацию – когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной,

– заявил Кулеба.

При этом он отметил, что власть Литвы успешно справляется с защитой жителей страны во время пандемии.

Мы будем очень благодарны и понимаем, что задача каждого правительства защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей. Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам,

– добавил Кулеба.

Зато Габриэлюс подтвердил, что Литва передаст остатки вакцин Украины, если таковы будут.

Я выразил свою обеспокоенность недостаточным количеством вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения избытка, конечно, мы поделимся с Украиной,

– заявил он.

Ситуация с коронавирусом в Литве:

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