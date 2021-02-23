Литва поделится остатками вакцины против коронавируса с Украиной
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва планирует поделиться остатками вакцины против коронавируса с Украиной.
Источник:24 канал
О том, что Литва готова поделиться вакцинами с Украиной, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции главой МИД Литвы.
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Мы обсудили борьбу с коронавирусом. И я очень благодарен Габриэлюсу, что он сообщил такую информацию – когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной,
– заявил Кулеба.
При этом он отметил, что власть Литвы успешно справляется с защитой жителей страны во время пандемии.
Мы будем очень благодарны и понимаем, что задача каждого правительства защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей. Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам,
– добавил Кулеба.
Зато Габриэлюс подтвердил, что Литва передаст остатки вакцин Украины, если таковы будут.
Я выразил свою обеспокоенность недостаточным количеством вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения избытка, конечно, мы поделимся с Украиной,
– заявил он.
Ситуация с коронавирусом в Литве:
Источник: Google
- С начала пандемии в Литве зарегистрировали 194 тысяч больных коронавирусом. Из них за прошедшие сутки только 282.
- К сожалению, 3178 заболевших скончались. Зато более чем 180 тысяч инфицированных преодолели болезнь.
- Согласно данным Bloomerg, сейчас в Литве использовали уже 188 164 доз вакцины против коронавируса.
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