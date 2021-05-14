Также 15 тысяч доз вакцин предоставят Грузии, а 11 тысяч доз – Молдове. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
К теме В одной из областей за минувшие сутки не сделали ни одной прививки
Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими,
– написал Ландсбергис в твитере.
Пока неизвестно, что именно это будет за препарат и когда именно его поставят в Украину.
Напомним, что в Украину предусмотрена поставка почти 42 миллионов доз вакцин против коронавируса:
- 20 миллионов доз вакцины от Pfizer-BioNTech,
- 10 миллионов доз от Novavax,
- 2 миллиона AstraZeneca (CoviShield),
- 8 миллионов различных вакцин в рамках инициативы COVAX.
- 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac.
По словам Степанова, средняя стоимость одной дозы составляет 1, 52 доллара (ориентировочно 193 гривны).
Ближайшая партия вакцин производства компаний Pfizer и BioNTech должна прибыть в Украину уже с 17 мая.
Тем временем вакцины AstraZeneca, предназначенные для первой дозы, почти закончились. Препарата уже нет в пунктах прививки столицы и еще в 10 областях. Сейчас мобильные бригады используют там другие препараты: CoronaVac от компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Темпы вакцинации в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 21 587 человек.
- Прививка проводилась 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки.
- Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 918 164 человека. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, в общем 8 358 украинцев.