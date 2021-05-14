Также 15 тысяч доз вакцин предоставят Грузии, а 11 тысяч доз – Молдове. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими,

– написал Ландсбергис в твитере.

Пока неизвестно, что именно это будет за препарат и когда именно его поставят в Украину.

Напомним, что в Украину предусмотрена поставка почти 42 миллионов доз вакцин против коронавируса:

20 миллионов доз вакцины от Pfizer-BioNTech,

10 миллионов доз от Novavax,

2 миллиона AstraZeneca (CoviShield),

8 миллионов различных вакцин в рамках инициативы COVAX.

1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac.

По словам Степанова, средняя стоимость одной дозы составляет 1, 52 доллара (ориентировочно 193 гривны).

Ближайшая партия вакцин производства компаний Pfizer и BioNTech должна прибыть в Украину уже с 17 мая.

Тем временем вакцины AstraZeneca, предназначенные для первой дозы, почти закончились. Препарата уже нет в пунктах прививки столицы и еще в 10 областях. Сейчас мобильные бригады используют там другие препараты: CoronaVac от компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Темпы вакцинации в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова