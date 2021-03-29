Литва выступила против признания российского "Спутника V" в паспортах Евросоюза
В Литве выступили против включения российского препарата "Спутник V" в предлагаемый Еврокомиссией цифровой сертификат о вакцинации.
Источник:Politico
В стране отметили, что Европе следует сосредоточиться на производстве собственных лекарств от COVID-19, а не полагаться на неутвержденные вакцины. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас.
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Литва твердо убеждена, что только разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины должны быть частью цифрового "зеленого" сертификата,
– сказал дипломат.
Он отметил, что только признание препаратов, разрешенных EMA, – это способ подчеркнуть доверие к институтам Евросоюза.
По его словам, это будет сигнализировать о поддержке европейской фармацевтической промышленности.
Российская вакцина "Спутник V": что известно
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V". Препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний.
- Европейский Союз не будет предоставлять паспорт вакцинации против COVID-19 тем лицам, кого прививали российским препаратом "Спутник V".
- Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры с Россией о покупке ее вакцины "Спутник V".
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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