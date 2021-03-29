В Литве выступили против включения российского препарата "Спутник V" в предлагаемый Еврокомиссией цифровой сертификат о вакцинации.

В стране отметили, что Европе следует сосредоточиться на производстве собственных лекарств от COVID-19, а не полагаться на неутвержденные вакцины. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас.

Читайте также Инструмент пропаганды, – во Франции раскритиковали российскую вакцину "Спутник V"

Литва твердо убеждена, что только разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины должны быть частью цифрового "зеленого" сертификата,

– сказал дипломат.

Он отметил, что только признание препаратов, разрешенных EMA, – это способ подчеркнуть доверие к институтам Евросоюза.

По его словам, это будет сигнализировать о поддержке европейской фармацевтической промышленности.

Российская вакцина "Спутник V": что известно



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала