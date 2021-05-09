В то же время "бразильский" штамм быстрее распространяется. Об этом заявил эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас.

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Он отметил, что сейчас в мире не обнаружили серьезных последствий мутаций СOVID-19. Однако, по словам эксперта, 3 штамма классифицируют как мутации, вызывающие обеспокоенность, говорится о:

"Бразильском";

"Южноафриканском";

"Британском".

Чем опасен "бразильский" штамм

Саулюс Чаплинскас отметил, что люди среднего возраста чаще серьезно болеют и защитный эффект от вакцин против COVID-19 слабее. В то же время профессор объяснил, что в случае инфицирования "бразильским" штаммом вероятность тяжелого течения болезни приблизительно в 2,6 раза больше.

Сравнивая эти 3 штамма, "бразильский" по степени тяжести заболевания – посередине. Самым серьезным является "южноафриканский", затем "бразильский", затем "британский",

– разъяснил Чаплинскас.

Также эксперт допустил, что для противодействия коронавирусу может понадобиться ежегодная модификация вакцин.