В Литве зафиксировали 2 случая заражения опасным южноафриканским штаммом COVID-19. Из-за этого с 24 марта в стране ожидают усиления карантинных мер.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что эпидемситуация в государстве ухудшилась, но не уточнила о каких новых ограничениях говорится. Об этом она сообщила во время брифинга.

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Количество новых случаев (инфицирования коронавирусом – 24 канал) значительно выросло, кроме этого, в Литве обнаружили южноафриканский штамм. Это означает не только быстрое распространение вируса. Это может стать вызовом для процесса вакцинации,

– отметила глава правительства.

Она добавила, что подтвердили только 2 случая опасного штамма. Однако пока еще несколько случаев исследуют.

Южноафриканский штамм COVID-19: что известно

Новую мутацию SARS-CoV-2 назвали 501Y.V2.

Новый штамм оказался господствующим в ряде провинций ЮАР, быстро вытеснив другие мутации.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что эта разновидность вируса распространяется на 70% быстрее, он не стал более смертоносным.

Ситуация с коронавирусом в Литве: коротко