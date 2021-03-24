В Литве обнаружили один из самых опасных штаммов COVID-19
В Литве зафиксировали 2 случая заражения опасным южноафриканским штаммом COVID-19. Из-за этого с 24 марта в стране ожидают усиления карантинных мер.
Источник:Delfi
Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что эпидемситуация в государстве ухудшилась, но не уточнила о каких новых ограничениях говорится. Об этом она сообщила во время брифинга.
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Количество новых случаев (инфицирования коронавирусом – 24 канал) значительно выросло, кроме этого, в Литве обнаружили южноафриканский штамм. Это означает не только быстрое распространение вируса. Это может стать вызовом для процесса вакцинации,
– отметила глава правительства.
Она добавила, что подтвердили только 2 случая опасного штамма. Однако пока еще несколько случаев исследуют.
Южноафриканский штамм COVID-19: что известно
- Новую мутацию SARS-CoV-2 назвали 501Y.V2.
- Новый штамм оказался господствующим в ряде провинций ЮАР, быстро вытеснив другие мутации.
- Эксперты отмечают, что несмотря на то, что эта разновидность вируса распространяется на 70% быстрее, он не стал более смертоносным.
Ситуация с коронавирусом в Литве: коротко
- По состоянию на 24 марта в Литве коронавирусом заболели более 210 тысяч человек.
- Победить смертельную инфекцию смогли 195 тысяч пациентов. Умерли 3,5 тысячи человек.
- За прошедшие сутки, 23 марта, COVID-19 обнаружили у 855 граждан.
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