В Литве отменят карантин: какие ограничения будут действовать

В Литве приняли решение об отмене карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19. Нормы вступят в силу с 1 июля.

Однако некоторые ограничения продолжат действовать. Соответствующее решение приняли после рекомендаций государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая призвала правительство не продолжать карантин, однако сохранить режим чрезвычайной ситуации.

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В комиссии отметили, что количество новых заражений уменьшается, но риски остаются. В частности, говорилось о распространении более заразного штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

Какие карантинные ограничения будут действовать в Литве

В заведениях услуг и торговли в дальнейшем будет сохраняться требование контроля количества посетителей, а также – соблюдения других мер безопасности.

"Паспорт возможностей", предоставляющий соответствующие преимущества вакцинированным лицам и тем, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус, и дальше будут использовать на больших массовых событиях. В то же время количество участников на мероприятиях, где требуют паспорт, ограничивать не будут.

Зато в закрытых помещениях будут возможны меры с заполнением мест на 75%, использовать маски рекомендовали в дальнейшем.

Кроме того, без изменений останутся правила пересечения границы. Этап ослабления карантина в Литве начали с 1 июня 2021 года, тогда он касался правил посещения заведений учебы, работы ресторанов и организации концертов в частности.