Об этом сообщили в программе новостей телеканала LNK. Председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис отметил, что информацию об испытаниях передали в Швейцарию.

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Мы передали швейцарцам клинические исследования. Так, в ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство против коронавируса, могу сказать, что да, сделано до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования,

– сказал Бумялис.

По его словам, еще в этом году будет известна эффективность препарата. Компания приступает к созданию еще одного лекарства против COVID-19. Эту разработку будут делать с другой американской компанией, ее название не разглашают.

По сообщению представителя компании, созданное в литовских лабораториях лекарство может стать первым в мире.

Пока нет такого лекарства против коронавируса. То, которое мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди хотят делать прививку. И если ты не привит и заразишься, тебе нужно иметь лечение,

– сказал он.

О форме выпуска препарата и его составе пока ничего не известно.



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