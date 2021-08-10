Как проходит акция протеста

Протест начался в 9 часов утра, тогда на акцию собралось около тысячи человек. Его планируют проводить до 17.

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По данным правоохранителей, число митингующих возросло и составляет почти 5 тысяч человек. Хотя власти города разрешили проведение акции с участием до 1 тысячи человек.

Пока никаких инцидентов не зафиксировали. Участники акции установили возле парламента предмет похожий на виселицу и бутафорскую колючую проволоку.

Протест организовали именно 10 августа, потому что парламент Литвы собрался на внеочередную сессию. Митингующие включают сирены и скандируют: "Парламент – вон!".

Чего требуют антивакцинаторы

Накануне участники акции выдвинули условия для парламента:

отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения для невакцинированных;

отклонить проект принудительной вакцинации – как детей, так и взрослых;

отменить все виды давления вакцинацией и "дискриминацию" людей;

отменить обязательное тестирование;

отменить "паспорт возможностей";

отклонить обращение правительства в связи с поправками в Трудовой кодекс и закон о гражданской безопасности;

отменить режим чрезвычайной ситуации;

прекратить любые действия касательно присоединения к Давосскому форуму;

полная отставка правительства.

Во Франции также – масштабные акции протеста из-за новых ограничений для невакцинированных людей. Самый масштабный протест состоялся в Париже. Тысячи "желтых жилетов" требовали отменить обязательную вакцинацию и "ковидные" паспорта. В ответ на демонстрации, французская полиция применила силу. На участников акции распылили перечный спрей.