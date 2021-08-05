Эти поправки в законодательство зарегистрировало Министерство внутренних дел Литвы. Также в документе говорится об обязательном тестировании на коронавирус для невакцинированных за свой счет.

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Больничный не будут выплачивать невакцинированным лицам, больным коронавирусом, в связи с которым введен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не может сделать прививку по медицинским показаниям,
– говорится в документе.

Также сказано, что представители определенных профессий в обязательном порядке должны прививаться от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС на государственном уровне или карантин. Параллельно создадут юридический механизм, который даст работодателю возможность отстранения работника от занимаемой должности если он не выполняет это требование.

Коронавирус в Литве

Источник: Delfi

  • В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 284 191 человек.
  • От коронавируса умерли 4 422 человека.
  • Всего с заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9 048 смертей.
  • Всего введенных доз вакцины 2,71 миллиона.
  • Количество людей, прошедших полную вакцинацию 1,27 миллиона.
  • 45,4% населения прошло полную вакцинацию.