Ляшко анонсировал поставки еще одной американской вакцины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в первый день на посту провел встречу с бывшими американскими конгрессменами. По итогам которой. он сообщил о возможном контракте на вакцины от коронавируса с ведущей компанией США.

Виктор Ляшко рассказал на своей странице в фейсбуке о своем первом дне в роли главы Минздрава.

Читайте также EMA не рекомендует вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca, если возникли тромбы

Новоназначенный министр отметил, что главным приоритетом на посту главы МОЗ для него будет вакцинация.

Первый рабочий день и первая встреча за главное – обеспечение украинцев вакцинами. Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США: бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами,

– написал Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, он получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании.

"Во время беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса до августа 2021 года находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", – добавил министр.

Виктор Ляшко не уточнил название компании.

По мнению журналистов 24 канала, речь идет, вероятно, о вакцине американской компании Moderna. По предварительным данным американской компании, ее вакцина, защищающая от коронавируса, эффективна почти на 95%.