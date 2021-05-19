Такое мнение высказал политолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Виктор Ляшко – более спокойный и не склонный к лишнему самопиару, в отличие от бывшего главы Минздрава.

К теме Шмыгаль предложил кандидатуру Ляшко на должность главы Минздрава

Эксперт отметил, главный санитарный врач Украины больше является менеджером, чем был Максим Степанов. К тому же Ляшко имеет профильное образование.

В то же время Борис Тизенгаузен отметил, что министр не должен обладать даже профильным образованием, ведь в европейских странах глава Министерства здравоохранения может успешно стать министром обороны. Потому что это сугубо менеджерская позиция.

Я думаю, он будет себя показывать не хуже, чем Максим Степанов, а в некоторых моментах – даже лучше,

– подчеркнул политолог.

И добавил, самое главное, что Виктору Ляшко удалось настроить отношения с оппозицией. В частности, с "Голосом", который и собирал голоса за отставку Максима Степанова. Поэтому испытательный срок в пол года на должности главы Минздрава главный санитарный врач должен использовать по максимуму.

Тизенгаузен о возможном назначении Ляшко главой Минздрава: видео

Степанова отправили в отставку: главное