Такое мнение высказал политолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Виктор Ляшко – более спокойный и не склонный к лишнему самопиару, в отличие от бывшего главы Минздрава.
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Эксперт отметил, главный санитарный врач Украины больше является менеджером, чем был Максим Степанов. К тому же Ляшко имеет профильное образование.
В то же время Борис Тизенгаузен отметил, что министр не должен обладать даже профильным образованием, ведь в европейских странах глава Министерства здравоохранения может успешно стать министром обороны. Потому что это сугубо менеджерская позиция.
Я думаю, он будет себя показывать не хуже, чем Максим Степанов, а в некоторых моментах – даже лучше,
– подчеркнул политолог.
И добавил, самое главное, что Виктору Ляшко удалось настроить отношения с оппозицией. В частности, с "Голосом", который и собирал голоса за отставку Максима Степанова. Поэтому испытательный срок в пол года на должности главы Минздрава главный санитарный врач должен использовать по максимуму.
Тизенгаузен о возможном назначении Ляшко главой Минздрава: видео
Степанова отправили в отставку: главное
- 18 мая Верховная Рада проголосовала за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 мая, предложил кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Минздрава, по представлению от фракции "Слуга народа". Парламентарии рассмотрят этот вопрос 20 мая, во время внеочередного заседания.
- Лидер фракции Давид Арахамия считает, что нардепы поддержат назначение Виктора Ляшко. Он убежден, что в Раде набирается не менее 240 голосов для этого.
- В то же время председатель профильного комитета Михаил Радуцкий заявил, что обсуждается еще одна кандидатура на пост министра здравоохранения. Речь идет о депутате от "Слуги народа" Марьяне Безуглой.