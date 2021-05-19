Дело в том, что главные "прорывы" нужно было делать еще в начале пандемии. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян. Он перечислил сильные и слабые стороны потенциального министра.
Интересно Ляшко будет показывать себя не хуже, чем Степанов, – Тизенгаузен
Как он отметил, ожидать от Ляшко серьезных прорывов не стоит, поскольку время, когда можно было бы это ожидать – уже потеряно. Эксперт добавил, что сейчас мы имеем определенную инерцию этого процесса, она накладывается на системные проблемы здравоохранения.
Поэтому я не думаю, что приход Ляшко что-то кардинально изменит, но определенные улучшения могут произойти, потому что у него есть несколько сильных сторон,
– отметил Саакян.
Он объяснил, какие есть сильные стороны у Ляшко:
- во-первых, он разбирается в эпидемиологической теме;
- во-вторых, он приходит без серьезного коррупционного или иного шлейфа. Так называемая презумпция порядочности.
Из минусов, как считает специалист, – это слабый управленческий опыт. То есть, говорится о вопросах реформы медицинской системы и других.
Саакян добавил, что шанс на то, что за Ляшко проголосует большинство – довольно большой.
Отставка Степанова и кандидатура Ляшко: коротко
- Верховная Рада проголосовала за отставку министра здравоохранения Максима Степанова 18 мая.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 мая, предложил кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Минздрава, по представлению от фракции "Слуга народа".
- Лидер фракции Давид Арахамия считает, что нардепы поддержат назначение Виктора Ляшко.
- Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий заявил, что обсуждается еще один кандидат на пост министра здравоохранения – депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.