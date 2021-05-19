Дело в том, что главные "прорывы" нужно было делать еще в начале пандемии. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян. Он перечислил сильные и слабые стороны потенциального министра.

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Как он отметил, ожидать от Ляшко серьезных прорывов не стоит, поскольку время, когда можно было бы это ожидать – уже потеряно. Эксперт добавил, что сейчас мы имеем определенную инерцию этого процесса, она накладывается на системные проблемы здравоохранения.

Поэтому я не думаю, что приход Ляшко что-то кардинально изменит, но определенные улучшения могут произойти, потому что у него есть несколько сильных сторон,

– отметил Саакян.

Он объяснил, какие есть сильные стороны у Ляшко:

во-первых, он разбирается в эпидемиологической теме;

во-вторых, он приходит без серьезного коррупционного или иного шлейфа. Так называемая презумпция порядочности.

Из минусов, как считает специалист, – это слабый управленческий опыт. То есть, говорится о вопросах реформы медицинской системы и других.

Саакян добавил, что шанс на то, что за Ляшко проголосует большинство – довольно большой.

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