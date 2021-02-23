Ляшко готов публично прививаться против COVID-19
Главный санврач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться против коронавируса препаратом от AstraZeneca с индийского завода.
Источник:24 канал
Во время брифинга, отвечая на конкретный вопрос, Виктор Ляшко ответил: "Конечно, готов". При этом он напомнил, что 2 года назад публично прививался против дифтерии вакциной индийского производства.
Актуально 5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине
23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь. Как только вакцину распределят между регионами, мобильные группы вакцинации начнут иммунизацию приоритетной группы – врачей, которые работают с больными COVID-19.
Во время этого же брифинга Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине стартует 24 февраля.
Что известно о вакцине, которая прибыла в Украину: кратко
Источник: Serum Institute of India
- Вакцину Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. Институт производит более 50 миллионов доз в месяц.
- Индия уже давно является центром производства вакцин – страна производит 60% вакцин в мире.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.
- Covishield создана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя и не может вызвать болезнь.
- Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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