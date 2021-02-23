Главный санврач Украины Виктор Ляшко готов публично вакцинироваться против коронавируса препаратом от AstraZeneca с индийского завода.

Во время брифинга, отвечая на конкретный вопрос, Виктор Ляшко ответил: "Конечно, готов". При этом он напомнил, что 2 года назад публично прививался против дифтерии вакциной индийского производства.

Актуально 5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине

23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь. Как только вакцину распределят между регионами, мобильные группы вакцинации начнут иммунизацию приоритетной группы – врачей, которые работают с больными COVID-19.

Во время этого же брифинга Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине стартует 24 февраля.

Что известно о вакцине, которая прибыла в Украину: кратко

Источник: Serum Institute of India

Вакцину Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. Институт производит более 50 миллионов доз в месяц.

Индия уже давно является центром производства вакцин – страна производит 60% вакцин в мире.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.

Covishield создана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя и не может вызвать болезнь.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала