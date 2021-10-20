Вместе с председателем Запорожской облгосадминистрации Александром Старухом Виктор Ляшко посетил крупнейшие центры массовой вакцинации в городе. Сейчас в областном центре действуют 6 центров массовой вакцинации, в ближайшее время откроются еще как минимум 2.

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Ляшко заявил, что в некоторых центрах массовой вакцинации Запорожья неправильно построена логистика, значительно снижающая уровень вакцинации. Поэтому из-за этого он хочет отстранить руководителя здравоохранения города Запорожья.

По его словам, система здравоохранения способна вакцинировать около 1,5 миллиона человек в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем это 220 – 250 прививок на сутки в одном пункте вакцинации. Но в некоторых центрах для этого не прилагают усилий.

Виктор Ляшко “К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом. И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 тысяч. И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы дальше. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье”

Министр здравоохранения подчеркнул, что центры массовой вакцинации должны открываться за пределами учреждений здравоохранения. Это разграничит людей, которые хотят прививаться и людей, которые идут к врачу с симптомами болезней, в частности с признаками COVID-19.

В целом Виктор Ляшко провел несколько рабочих встреч в Запорожье. В частности он побывал в областной инфекционной больнице и областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Также была проведено онлайн-совещание с руководством Запорожской области, представителями районных государственных администраций и председателями территориальных общин.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине:

Источник: Минздрав