Ляшко хорошо себя показал, – в "Слуге народа" объяснили такое назначение

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко поддерживал назначение Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо Максима Степанова. Он считает, что в борьбе с пандемией он хорошо себя зарекомендовал.
Такое мнение Корниенко высказал в интервью программе "Перекрестный допрос". По его словам, Ляшко показал определенные результаты.
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Речь идет о "карантинной истории пандемии", как он отметил. А именно о той части, которая связана с безопасностью, санитарным состоянием и не только.
Здесь господин Ляшко, в принципе, себя нормально показал. В начале он методично воплощал, интегрировал наработки ВОЗ, все делалось в соответствии с протоколами,
– подчеркнул он.
Корниенко отметил, что именно к вакцинации новый министр имел весьма опосредованное отношение. Уже потом он начал коммуникационно в этом участвовать.
"Поэтому, я думаю, здесь надо разделить, где чья ответственность и за что. Теперь это его ответственность", – подытожил он.
Назначение Ляшко: главное
- Верховная Рада Украины поддержала назначение главой министерства здравоохранения Виктора Ляшко.
- Решение было принято после отставки экс-главы Минздрава Максима Степанова.
- За Ляшко в должности министра проголосовали 262 народных депутата.
- Почти сразу он пообещал к осени разработать новую систему реагирования на пандемию.
- В первый день в должности Ляшко провел встречу с бывшими американскими конгрессменами. Он сообщил о возможном контракте на вакцины от коронавируса с ведущей компанией США.
Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала