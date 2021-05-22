Ляшко хорошо себя показал, – в "Слуге народа" объяснили такое назначение

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко поддерживал назначение Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения вместо Максима Степанова. Он считает, что в борьбе с пандемией он хорошо себя зарекомендовал.

Такое мнение Корниенко высказал в интервью программе "Перекрестный допрос". По его словам, Ляшко показал определенные результаты.

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Речь идет о "карантинной истории пандемии", как он отметил. А именно о той части, которая связана с безопасностью, санитарным состоянием и не только.

Здесь господин Ляшко, в принципе, себя нормально показал. В начале он методично воплощал, интегрировал наработки ВОЗ, все делалось в соответствии с протоколами,

– подчеркнул он.

Корниенко отметил, что именно к вакцинации новый министр имел весьма опосредованное отношение. Уже потом он начал коммуникационно в этом участвовать.

"Поэтому, я думаю, здесь надо разделить, где чья ответственность и за что. Теперь это его ответственность", – подытожил он.

Назначение Ляшко: главное

Верховная Рада Украины поддержала назначение главой министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

Решение было принято после отставки экс-главы Минздрава Максима Степанова.

За Ляшко в должности министра проголосовали 262 народных депутата.

Почти сразу он пообещал к осени разработать новую систему реагирования на пандемию.

В первый день в должности Ляшко провел встречу с бывшими американскими конгрессменами. Он сообщил о возможном контракте на вакцины от коронавируса с ведущей компанией США.

Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала