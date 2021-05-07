Да, Ляшко подтвердил, что вакцинация второй дозой в Украине стартует на следующей неделе. Он напомнил, что делать прививки CoviShield начали 24 февраля, интервал между дозами составляет 12 недель.
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Вакциной CoronaVac начали прививки 13 апреля, интервал – 28 дней. Вакцинацию Pfizer начали 18 апреля, интервал – 21 день.
Даты, когда начнут прививать второй дозой
- CoviShield – 19 мая,
- CoronaVac – 11 мая,
- Pfizer – 9 мая,
Сколько украинцев сделали прививки
Согласно данным Министерства здравоохранения, уже вакцинировались 821 768 человек. Однако завершили процесс, то есть сделали вторую прививку 428 украинцев.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- За прошедшие сутки, 6 мая, в Украине обнаружили 8404 новых больных коронавирусной инфекцией. За эти сутки 37 967 украинцев сделали прививки.
- Общее количество выявленных случаев с начала эпидемии составляет 2 105 428.
- В мае рост больных пошел на убыль, поэтому во многих областях ослабили карантин. В красной зоне находится только Сумская область.