Да, Ляшко подтвердил, что вакцинация второй дозой в Украине стартует на следующей неделе. Он напомнил, что делать прививки CoviShield начали 24 февраля, интервал между дозами составляет 12 недель.

Читайте также Первые поставки вакцины Novavax в Украине ожидаются в июле-августе

Вакциной CoronaVac начали прививки 13 апреля, интервал – 28 дней. Вакцинацию Pfizer начали 18 апреля, интервал – 21 день.

Даты, когда начнут прививать второй дозой

CoviShield – 19 мая,

CoronaVac – 11 мая,

Pfizer – 9 мая,

Сколько украинцев сделали прививки

Согласно данным Министерства здравоохранения, уже вакцинировались 821 768 человек. Однако завершили процесс, то есть сделали вторую прививку 428 украинцев.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине