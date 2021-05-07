Да, Ляшко подтвердил, что вакцинация второй дозой в Украине стартует на следующей неделе. Он напомнил, что делать прививки CoviShield начали 24 февраля, интервал между дозами составляет 12 недель.

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Вакциной CoronaVac начали прививки 13 апреля, интервал – 28 дней. Вакцинацию Pfizer начали 18 апреля, интервал – 21 день.

Даты, когда начнут прививать второй дозой

  • CoviShield – 19 мая,
  • CoronaVac – 11 мая,
  • Pfizer – 9 мая,

Сколько украинцев сделали прививки

Согласно данным Министерства здравоохранения, уже вакцинировались 821 768 человек. Однако завершили процесс, то есть сделали вторую прививку 428 украинцев.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

  • За прошедшие сутки, 6 мая, в Украине обнаружили 8404 новых больных коронавирусной инфекцией. За эти сутки 37 967 украинцев сделали прививки.
  • Общее количество выявленных случаев с начала эпидемии составляет 2 105 428.
  • В мае рост больных пошел на убыль, поэтому во многих областях ослабили карантин. В красной зоне находится только Сумская область.