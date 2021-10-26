Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что эта цифра "ни о чем".

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Почему это не связано с вакцинацией

Ляшко объяснил, что от инсульта каждые 6 минут кто-то умирает. Например, это может постигнуть пожилого человека, пришедшего за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.

119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи,

– отметил чиновник.

По словам министра, он не возглавляет национальную комиссию по расследованию. Однако Ляшко подчеркнул, что если бы доказанная связь между смертями и вакцинацией была, то ему бы доложили.

Что известно о вакцинации в Украине

По информации Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 9 151 480 человек.

9 151 478 из них получили первую дозу, а полностью иммунизированы – 7 058 802 человека. В целом в Украине провели 16 210 280 COVID-прививок.

В Минздраве в очередной раз отмечают, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. К примеру, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Привитые люди также могут заболеть, но при этом у них гораздо меньшие риски госпитализации и смерти.

Кроме того, вакцинация – это единственный способ избежать полного локдауна.



Привилегии для вакцинированных / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала