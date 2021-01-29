Ляшко назвал конкретную дату старта вакцинации в Украине против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.
Источник: BBC News Украина
Почему вакцинацию начнут не раньше 15 февраля
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко пока много процессов на этапе согласования, но договоренности о поставках вакцины уже есть, а помешать старту вакцинации могут разве форс-мажорные обстоятельства.
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Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования,
– отметил Виктор Ляшко.
О каких форс-мажорных обстоятельствах идет речь
Такими обстоятельствами, по словам Виктора Ляшко, могут быть:
- партия попадет в ДТП,
- самолет не вылетит из-за непогоды.
Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей.
Я более чем уверен, что в феврале начнется компания по иммунопрофилактике против коронавируса,
– сказал Ляшко.
Какой именно вакциной начнут вакцинировать украинцев
Главный санврач отметил, что вопрос лишь в том, какая вакцина приедет первой.
Так, по прогнозу Виктора Ляшко, если COVAX, то, наверное, первой приедет вакцина Pfizer.
Согласовано ли выделение вакцины в рамках COVAX
- 29 января станет известно, дадут ли Украине Pfizer. Если это будет не Pfizer, то 80%, что это будет Astrazeneca.
- В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.
Сейчас Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин против коронавируса – с китайской компанией Sinovak.
Что не так с Sinovak
Существуют различные исследования эффективности этой вакцины. Кроме того, она еще проходит 3 стадию испытаний. Результаты последних исследований из Бразилии показали лишь 50% эффективности их вакцины.
Зато в Миндраве убеждают, что договора с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.
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Сравнение вакцин против COVID-19/ Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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