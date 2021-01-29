Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, может чуть позже. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины.

Источник: BBC News Украина

Почему вакцинацию начнут не раньше 15 февраля

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко пока много процессов на этапе согласования, но договоренности о поставках вакцины уже есть, а помешать старту вакцинации могут разве форс-мажорные обстоятельства.

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Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования,

– отметил Виктор Ляшко.

О каких форс-мажорных обстоятельствах идет речь

Такими обстоятельствами, по словам Виктора Ляшко, могут быть:

партия попадет в ДТП,

самолет не вылетит из-за непогоды.

Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей.

Я более чем уверен, что в феврале начнется компания по иммунопрофилактике против коронавируса,

– сказал Ляшко.

Какой именно вакциной начнут вакцинировать украинцев

Главный санврач отметил, что вопрос лишь в том, какая вакцина приедет первой.

Справка: есть партия вакцины, которую выделят Украине в рамках COVAX – она является бесплатной. Другую партию Украина законтрактовала за бюджетные средства.

Так, по прогнозу Виктора Ляшко, если COVAX, то, наверное, первой приедет вакцина Pfizer.

Согласовано ли выделение вакцины в рамках COVAX

29 января станет известно, дадут ли Украине Pfizer. Если это будет не Pfizer, то 80%, что это будет Astrazeneca.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

Сейчас Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин против коронавируса – с китайской компанией Sinovak.

Что не так с Sinovak

Существуют различные исследования эффективности этой вакцины. Кроме того, она еще проходит 3 стадию испытаний. Результаты последних исследований из Бразилии показали лишь 50% эффективности их вакцины.

Зато в Миндраве убеждают, что договора с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.

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Сравнение вакцин против COVID-19/ Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала