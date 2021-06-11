Ляшко назвал мутации COVID-19, которые вызывают в Минздраве наибольшую настороженность

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что сейчас есть около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только 4 из них вызывают в ведомстве беспокойства.

Одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире. А вторая уже давно попала в Украину.

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Виктор Ляшко "Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из тех более 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская".

Министр отметил, что вакцинироваться необходимо. Поскольку прививки предотвращают развитие тяжелых случаев COVID-19.

Врач "Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживают, проводится секвенирование в Украине".

По словам Ляшко, Минздрав Украины передает информацию в общую базу генома коронавируса. Там мировые эксперты отслеживают мутации SARS-CoV-2 и определяют, какая из них влияет на передачу и тяжесть течения заболевания или, к примеру, возрастные особенности.

К слову, в начале июня ВОЗ начала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые опасные варианты коронавируса:

B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,

B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,

P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,

B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Варианты, к которым повышено внимание:

B1427/B1429 (обнаружен в США) – Epsilon,

P2 (другой штамм, обнаруженный в Бразилии) – Zeta,

B1525 (еще один, обнаруженный в Британии) – Eta,

P3 (обнаружен на Филиппинах) – Theta,

B1526 (еще один, зафиксированный в США) – Iota,

B16171 (еще один, впервые зафиксированный в Индии) – Kappa.