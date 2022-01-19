Так, по данным министра, в наличие штамма Омикрон подтвердили в 8 регионах.

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Речь идет о:

Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины,

– добавил он.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ в Минздраве советуют обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.

До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, вместо этого соблюдайте режим самоизоляции.