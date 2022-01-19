Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон
Источник:"РБК-Украина"
В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, где зафиксировали сейчас случаи инфицирования новым вариантом.
Так, по данным министра, в наличие штамма Омикрон подтвердили в 8 регионах.
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Речь идет о:
- Киеве,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Тернопольской,
- Львовской области.
Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины,
– добавил он.
К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.
Актуальная статистика COVID-19
- По состоянию на 19 января в течение суток в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни.
- В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. Жертвами коронавируса стали 98 712 жителя страны.
Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ в Минздраве советуют обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.
До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, вместо этого соблюдайте режим самоизоляции.
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала