Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон

В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, где зафиксировали сейчас случаи инфицирования новым вариантом.

Так, по данным министра, в наличие штамма Омикрон подтвердили в 8 регионах.

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Речь идет о:

Киеве,

Днепропетровской,

Житомирской,

Киевской,

Одесской,

Полтавской,

Тернопольской,

Львовской области.

Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины,

– добавил он.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах.

Актуальная статистика COVID-19

По состоянию на 19 января в течение суток в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни.

В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. Жертвами коронавируса стали 98 712 жителя страны.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ в Минздраве советуют обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.

До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, вместо этого соблюдайте режим самоизоляции.



Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала