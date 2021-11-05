Также он отметил, что компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире. А защитить и спасти жизнь может только вакцинация.
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Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также невакцинированные,
– заявил Ляшко.
Он добавил, что благодаря вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 минут – спасают 1 человеческую жизнь.
Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии – ответственность. Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимости сделать прививку,
– добавил министр.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине обнаружили 26 488 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 5 497 человек. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Зато 13 281 человек выздоровел.
Между тем с начала пандемии COVID-19 в стране:
- обнаружили больных – 3 032 951,
- выздоровели – 2 492 419,
- умерли – 70 842.
Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал