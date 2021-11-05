Ляшко назвал особенность этой волны коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал ключевую особенность нынешней волны COVID-19 в Украине. 93% госпитализированных не вакцинированы против COVID-19.

Также он отметил, что компромиссов с коронавирусной болезнью нет нигде в мире. А защитить и спасти жизнь может только вакцинация.

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Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также невакцинированные,

– заявил Ляшко.

Он добавил, что благодаря вакцинации каждый час спасают 10 жизней, а каждые 6 минут – спасают 1 человеческую жизнь.

Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии – ответственность. Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимости сделать прививку,

– добавил министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине обнаружили 26 488 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 5 497 человек. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 696 пациентов. Зато 13 281 человек выздоровел.

Между тем с начала пандемии COVID-19 в стране:

обнаружили больных – 3 032 951,

выздоровели – 2 492 419,

умерли – 70 842.



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