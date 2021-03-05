Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Украине учитывают и противопоказания к вакцинации. Они четко определены и описаны.

Во время брифинга Виктор Ляшко рассказал, что в Украине определены противопоказания к вакцинации против коронавируса. Из-за определенных причин вакцинация может не состояться, перенестись или же произойти, но после тщательной консультации с врачом.

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Противопоказания к вакцинации:

Имеется повышенная чувствительность к действующему веществу. Все они указаны в инструкции;

Сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным подъемом температуры. В частности, лихорадка. Незначительное повышение температуры или простуда не является противопоказанием для вакцинации . В таком случае прививку делать можно, но после консультации врача;

. В таком случае прививку делать можно, но после консультации врача; Тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови

Ослабленный иммунитет.

Виктор Ляшко "В этих конкретных случаях требуется дополнительная консультация с врачом, именно он примет решение о целесообразности и безопасности проведения прививки против COVID-19".

Ляшко подчеркнул, что вакцинация против коронавируса добровольная и бесплатная.

К слову, ранее в Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины. Самые распространенные из них:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

Также вполне нормально чувствовать в течение нескольких дней симптомы простуды и иметь высокую температуру. Таким образом организм вырабатывает антитела.

Единственный сложный побочный эффект, который может возникнуть после вакцинации – анафилактический шок. Но он встречается примерно в 4 случаях на миллион. И пока в Украине не было зафиксировано таких случаев.

Анафилактический шок может произойти тогда, когда у человека есть серьезная аллергическая чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Именно для этого человек после вакцинации должен находиться под наблюдением медика до 30 минут. В аптечках каждой мобильной бригады есть адреналин.