Ляшко назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, что в Украине учитывают и противопоказания к вакцинации. Они четко определены и описаны.
Источник:24 канал
Во время брифинга Виктор Ляшко рассказал, что в Украине определены противопоказания к вакцинации против коронавируса. Из-за определенных причин вакцинация может не состояться, перенестись или же произойти, но после тщательной консультации с врачом.
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Противопоказания к вакцинации:
- Имеется повышенная чувствительность к действующему веществу. Все они указаны в инструкции;
- Сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным подъемом температуры. В частности, лихорадка. Незначительное повышение температуры или простуда не является противопоказанием для вакцинации. В таком случае прививку делать можно, но после консультации врача;
- Тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови
- Ослабленный иммунитет.
Ляшко подчеркнул, что вакцинация против коронавируса добровольная и бесплатная.
К слову, ранее в Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины. Самые распространенные из них:
- покраснение в месте укола;
- незначительное повышение температуры;
- появление папул в месте инъекции.
Также вполне нормально чувствовать в течение нескольких дней симптомы простуды и иметь высокую температуру. Таким образом организм вырабатывает антитела.
Единственный сложный побочный эффект, который может возникнуть после вакцинации – анафилактический шок. Но он встречается примерно в 4 случаях на миллион. И пока в Украине не было зафиксировано таких случаев.
Анафилактический шок может произойти тогда, когда у человека есть серьезная аллергическая чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. Именно для этого человек после вакцинации должен находиться под наблюдением медика до 30 минут. В аптечках каждой мобильной бригады есть адреналин.
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