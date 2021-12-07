Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что дополнительная доза – для тех, у кого есть проблемы с иммунитетом (речь идет о болезнях) или для лица старшего возраста.

Обратите внимание Трудно прогнозировать, – Ляшко ответил, нужно ли вакцинироваться против COVID-19 регулярно

Дополнительная доза в Украине

"Мы рассматриваем вопросы и, думаю, в ближайшее время предложим ввести в нашу дорожную карту с охватом вакцинации против коронавируса такое понятие, как дополнительная доза", – сказал министр здравоохранения.

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике уже рассмотрела соответствующий вопрос. Виктор Ляшко добавил, что 3 – 4 декабря получили письмо от ВОЗ с разъяснением и предложениями посмотреть возможность введения дополнительной дозы.

Вопрос бустерной дозы не решен

В то же время глава Минздрава пояснил, что бустерная доза – это когда вводят определенный период для людей, сделавших полную иммунизацию.

Или это 6 месяцев, или 9 – вводится дополнительная третья доза, которая либо позволяет полностью еще на год продлить иммунитет, либо является промежуточным звеном для дальнейшего – будет ли ревакцинация или будет повторная вакцинация каждый год,

– сказал Ляшко.

Министр здравоохранения Украины отметил, что вопрос бустерной дозы не решен даже на глобальном уровне.

Читайте также Только в одном регионе Украины ухудшается ситуация с COVID-19, – Ляшко

"Некоторые страны запускают бустер, но большинство запускает дополнительную дозу для определенных групп риска,"– отметил Виктор Ляшко.

Интервью Виктора Ляшко программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

Вакцинация в Украине: последние новости