Ляшко назвал разницу между дополнительной и бустерной дозой
Источник:24 канал
Третья доза вакцины против COVID-19 разделяется по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на 2 понятия. Речь идет о дополнительной и бустерной дозах.
Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что дополнительная доза – для тех, у кого есть проблемы с иммунитетом (речь идет о болезнях) или для лица старшего возраста.
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Дополнительная доза в Украине
"Мы рассматриваем вопросы и, думаю, в ближайшее время предложим ввести в нашу дорожную карту с охватом вакцинации против коронавируса такое понятие, как дополнительная доза", – сказал министр здравоохранения.
Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике уже рассмотрела соответствующий вопрос. Виктор Ляшко добавил, что 3 – 4 декабря получили письмо от ВОЗ с разъяснением и предложениями посмотреть возможность введения дополнительной дозы.
Вопрос бустерной дозы не решен
В то же время глава Минздрава пояснил, что бустерная доза – это когда вводят определенный период для людей, сделавших полную иммунизацию.
Или это 6 месяцев, или 9 – вводится дополнительная третья доза, которая либо позволяет полностью еще на год продлить иммунитет, либо является промежуточным звеном для дальнейшего – будет ли ревакцинация или будет повторная вакцинация каждый год,
– сказал Ляшко.
Министр здравоохранения Украины отметил, что вопрос бустерной дозы не решен даже на глобальном уровне.
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"Некоторые страны запускают бустер, но большинство запускает дополнительную дозу для определенных групп риска,"– отметил Виктор Ляшко.
Интервью Виктора Ляшко программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала
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