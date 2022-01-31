Ляшко назвал сроки пиковой заболеваемости коронавирусом в Украине

В Украине за неделю в два раза увеличилось количество COVID-случаев. Наибольший рост фиксируют на территории Житомирской области.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. По его словам, с начала роста заболеваемости коронавирусом до пика проходит около одного месяца.

К теме Повлияет ли на ход пандемии субверсия Омикрона

Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч,

– заметил глава Минздрава.

Такой значительный прирост новых случаев заболеваний министр связал со стремительным распространением на территории Украины варианта Омикрон.

По данным Минздрава, больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области – в регионе вдвое увеличилось заболевание коронавирусом.

Где ситуация самая плохая

Лидер прироста позапрошлой недели – Ивано-Франковская область. На прошлой неделе в регионе также фиксировали значительный прирост, но значительно ниже, чем на прошлой неделе +35,6%.

По опыту других стран, с начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца. Поэтому в ближайшие две недели мы прогнозируем рост количества случаев инфицирования коронавирусом,

– уточнил Ляшко.

Готова ли Украина к пиковой заболеваемости

По данным Минздрава, в настоящее время в учреждениях здравоохранения выделили 69 320 койкомест из которых 66 310 коек снабжены кислородом.

За неделю количество кроватей увеличено на 4 400 коек.

В частности, из-за роста количества случаев инфицирования среди детей в больницах выделено 4 414 коек, предназначенных для госпитализации больных детей, за неделю количество таких коек возросло на 751 койку.

Актуальная статистика COVID-19