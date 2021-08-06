Ляшко назвал условие, при котором в Украине не будут вводить локдаун осенью
Источник:ТСН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность введения локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Так, по словам министра, локдауна может не быть, если вакцинируется как можно больше людей.
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Ждать локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна,
– рассказал Ляшко.
Также Виктор Ляшко рассказал, что школы в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения COVID-19 даже в красных зонах карантина.
Впрочем, речь идет лишь о тех областях, где 80% учителей будут вакцинированы.
Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры.
Обратите внимание! В Украине фиксируют рост темпов вакцинации – за прошедшую неделю провели на 15% больше прививок, чем в предыдущую. В среднем это 117 тысяч прививок.
Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой, где по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%. Больше статистики вакцинации здесь.
Ситуация с COVID-19 сейчас
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