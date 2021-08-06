Ляшко назвал условие, при котором в Украине не будут вводить локдаун осенью

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность введения локдауна в Украине на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Так, по словам министра, локдауна может не быть, если вакцинируется как можно больше людей.

К теме Вспышка может быть в любой момент: Ляшко о ситуации с COVID-19

Ждать локдауна или не ждать? Я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна,

– рассказал Ляшко.

Также Виктор Ляшко рассказал, что школы в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения COVID-19 даже в красных зонах карантина.

Впрочем, речь идет лишь о тех областях, где 80% учителей будут вакцинированы.

Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры.

Обратите внимание! В Украине фиксируют рост темпов вакцинации – за прошедшую неделю провели на 15% больше прививок, чем в предыдущую. В среднем это 117 тысяч прививок.

Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой, где по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%. Больше статистики вакцинации здесь.

Ситуация с COVID-19 сейчас