Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине до сих пор не началась вакцинация от коронавируса. Среди основных причин – запланированные поставки не состоялись и не зарегистрировали до сих пор некоторые препараты, на которые рассчитывает Киев.

По словам Ляшко, вакцина в Украине точно будет, и она будет безопасной, качественной и эффективной. В то же время он заверил, что плохие медпрепараты в Украину не завезут.

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Пока ни одной вакцины в Украине не зарегистрировали

Главный санврач отметил, что разрешат вакцину использовать только после того, как ее зарегистрируют в Украине. Также она должна иметь украинскую инструкцию и разрешение на использование от отечественного регулятора.

Сегодня же в Украине на регистрации находятся три вакцины. Говорится о препарате от американо-немецкого производителя Pfizer, шведско-английский AstraZeneca (производят на площади Института сывороток в Индии) и Sinovac китайского производства.

Также еще ни одна из вакцин не прибыла в Украину

По словам Ляшко, Украина ожидала в середине февраля, как это обещал механизм COVAX, поставки на 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Но по независящим от нас бюрократическим причинам они не приехали в Украину. Но мы эту вакцину ожидаем в ближайшее время", – отметил он.

Главный санврач добавил, что за средства госбюджета закупили еще 3 препарата – Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Китайцы должны поставить вакцину после регистрации и публикации в международном журнале данных. В частности, там должно говориться что вакцина – эффективна в минимум 70% исследований.

Что касается AstraZeneca, то она приедет в ближайшее время. Но дату Ляшко сказать так и не мог, поскольку есть много нюансов, которые на это влияют.

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Когда же вакцины все же прибудут – что будет дальше

Если самолет прилетает к 16: 00 дня X, то на следующий день 11 машин выезжают в 25 областных центров.

6 из них получат вакцину почти сразу, остальные 19 – через сутки.

Относительно тех, кто в первый день, в Минздраве четко знают, какая мобильная бригада, какое количество вакцин возьмет и в каком заведении начнет вакцинировать медработников.

Вместе с вакцинами приедут шприцы для проведения укола и боксы безопасной утилизации шприцев. Назначение последних – чтобы не было реинфекции и чтобы шприцы не могли повторно использовать.

Отметим! Вечером 18 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставках вакцины. Он заявил, что лично привезет препарат в Украину.



Как будет происходить вакцинация в Украине / данные Минздрава / инфографика 24 канала