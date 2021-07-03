Эта должность действительно важна, ведь НСЗУ – главный распорядитель средств, которыми финансируют медицинскую систему Украины. Об этом сам Ляшко написал в фейсбуке.
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Кто возглавит НСЗУ – все еще неизвестно
"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины!" – признался глава Минздрава Виктор Ляшко.
- По его словам, состоялись собеседования с кандидатами, после чего ситуацию обсудили в министерстве.
- Заместители министра согласились с руководителем единогласно, и решили попросить Кабинет Министров назначить новый конкурс.
Напомним, в Минздраве на собеседовании были Вадим Аристов и Татьяна Бойко. Однако Виктор Ляшко считает, что им "было бы сложно и рано" управлять НСЗУ.
При Степанове ситуация была похожей
Что интересно, при министре Максиме Степанове также проводили конкурс на должность главы НСЗУ, и также пришли к этапу собеседований. И тогда определиться с новым председателем также не удалось.
- 27 мая объявили новый конкурс, но и он, как видим, завершился ничем.
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