Эта должность действительно важна, ведь НСЗУ – главный распорядитель средств, которыми финансируют медицинскую систему Украины. Об этом сам Ляшко написал в фейсбуке.

Напомним Виленский прекратил участие в конкурсе на должность главы НСЗУ: причина

Кто возглавит НСЗУ – все еще неизвестно

"Не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья Украины!" – признался глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, состоялись собеседования с кандидатами, после чего ситуацию обсудили в министерстве.

Заместители министра согласились с руководителем единогласно, и решили попросить Кабинет Министров назначить новый конкурс.

Напомним, в Минздраве на собеседовании были Вадим Аристов и Татьяна Бойко. Однако Виктор Ляшко считает, что им "было бы сложно и рано" управлять НСЗУ.

При Степанове ситуация была похожей

Что интересно, при министре Максиме Степанове также проводили конкурс на должность главы НСЗУ, и также пришли к этапу собеседований. И тогда определиться с новым председателем также не удалось.

27 мая объявили новый конкурс, но и он, как видим, завершился ничем.

Обратите внимание: глава НСЗУ – важная должность. Национальная служба здоровья Украины финансирует всю медицинскую систему (оплачивает услуги для пациентов, распределяет деньги между медицинскими учреждениями, выплачивает больницам деньги и тому подобное).