Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вторую дозу вакцины
Виктор Ляшко объяснил, для каких пациентов можно отсрочить введение второй дозы вакцины против коронавируса. Речь идет о тех лицах, которые переболели COVID-19 после первой прививки.
Источник:интервью ЮНИСЕФ
Что заявил Ляшко
Украина использовала почти все 500 тысяч доз препарата Covishield. Об этом главный санитарный врач сказал в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булановой.
Важно В Киеве, Харькове и Днепре ситуация с коронавирусом является критической, – Ляшко
Он отметил, что даже "не хочет говорить" о том, что Украина может не успеть получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca после того, как уже почти все дозы использовали.
Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на 6 месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше в ней нуждается,
– объяснил санврач.
Кстати, ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что все, кто вакцинировался Covishield, получат вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любой из доступных площадок, необязательно в Индии.
Главное о вакцинации в Украине
- За сутки 16 апреля прививки против коронавируса сделали 13 044 людям. В то же время за весь период вторую дозу вакцины получили только 5 человек.
- В лист ожидания уже записались 463 119 украинцев.
- 16 апреля в Киев прибыл самолет с 117 тысячами доз вакцины Pfizer-BioNTech. Первые прививки препаратом планируют сделать 18 апреля в домах для пожилых людей.
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