Виктор Ляшко объяснил, для каких пациентов можно отсрочить введение второй дозы вакцины против коронавируса. Речь идет о тех лицах, которые переболели COVID-19 после первой прививки.

Что заявил Ляшко

Украина использовала почти все 500 тысяч доз препарата Covishield. Об этом главный санитарный врач сказал в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булановой.

Важно В Киеве, Харькове и Днепре ситуация с коронавирусом является критической, – Ляшко

Он отметил, что даже "не хочет говорить" о том, что Украина может не успеть получить вторую дозу вакцины производства AstraZeneca после того, как уже почти все дозы использовали.

Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на 6 месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше в ней нуждается,

– объяснил санврач.

Кстати, ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что все, кто вакцинировался Covishield, получат вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любой из доступных площадок, необязательно в Индии.

Обратите внимание! Прививку препаратом индийского производства начали делать в конце февраля 2021 года. Вакцинацию второй дозой нужно сделать через 90 дней.

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