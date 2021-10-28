Сколько коек с кислородом занято
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, сейчас в 480 больницах, оказывающих медицинскую помощь больным с COVID-19, развернуто свыше 70 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом – более 66 тысяч.
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67% коек заняты пациентами с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вместе с тем реальная занятость коек с кислородом пациентами, которые нуждаются в кислородной терапии, составляет 50%
Виктор Ляшко
“80% всех госпитализированных пациентов – кислородозависимые. Потребление кислорода возросло в 5–6 раз на одного пациента госпитализированного со штаммом Дельта. За сутки больницы в стране потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6 800 баллонов кислорода. Это без учета автономных источников кислорода, которые установлены в более 280 учреждениях здравоохранения”.
Почему возникла нехватка кислорода
По словам Ляшко нехватка кислорода связана с двумя факторами:
- Рост использования кислорода из-за значительно большей потребности кислорода для лечения пациентов с Дельтой. Ранее 2 тонны жидкого кислорода использовались в течение 7–10 дней. Сейчас этого хватает на 1–2 дня. Поэтому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней.
- Регламентные работы на мощностях 2 производителей кислорода, которые суммарно производят 130 тонн кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он продолжает производить кислород, на другом эти работы продлятся до 1 ноября.
Что сделали, чтобы перекрыть дефицит кислорода
Для покрытия потребности в кислороде привлекли 35 предприятий, производящих кислород, в том числе 23 – медицинский и 12 – технический (как вторичное направление деятельности, разрешенное к использованию при условии соответствия технических характеристик кислорода медицинскому).
Коронавирус в Украине: коротко
- В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии.
- В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса.
- От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
- Всего в стране подтвердили 2 851 804 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пациента.