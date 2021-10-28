Ляшко объяснил, почему в больницах не хватает кислорода

Из-за новой вспышки коронавируса все больше людей нуждаются в кислороде, которого катастрофически не хватает в украинских больницах.

Сколько коек с кислородом занято

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, сейчас в 480 больницах, оказывающих медицинскую помощь больным с COVID-19, развернуто свыше 70 тысяч коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом – более 66 тысяч.

Также на тему: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

67% коек заняты пациентами с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вместе с тем реальная занятость коек с кислородом пациентами, которые нуждаются в кислородной терапии, составляет 50%

Виктор Ляшко “80% всех госпитализированных пациентов – кислородозависимые. Потребление кислорода возросло в 5–6 раз на одного пациента госпитализированного со штаммом Дельта. За сутки больницы в стране потребляют более 330 тонн жидкого кислорода и 6 800 баллонов кислорода. Это без учета автономных источников кислорода, которые установлены в более 280 учреждениях здравоохранения”.

Почему возникла нехватка кислорода

По словам Ляшко нехватка кислорода связана с двумя факторами:

Рост использования кислорода из-за значительно большей потребности кислорода для лечения пациентов с Дельтой. Ранее 2 тонны жидкого кислорода использовались в течение 7–10 дней. Сейчас этого хватает на 1–2 дня. Поэтому и появляются сообщения в средствах массовой информации, что кислорода хватает на несколько дней. Регламентные работы на мощностях 2 производителей кислорода, которые суммарно производят 130 тонн кислорода. Регламентные работы на одном заводе уже завершились и сегодня он продолжает производить кислород, на другом эти работы продлятся до 1 ноября.

Что сделали, чтобы перекрыть дефицит кислорода

Для покрытия потребности в кислороде привлекли 35 предприятий, производящих кислород, в том числе 23 – медицинский и 12 – технический (как вторичное направление деятельности, разрешенное к использованию при условии соответствия технических характеристик кислорода медицинскому).

Коронавирус в Украине: коротко