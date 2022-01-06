Именно поэтому глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ о бустерную вакцинации для всех, кто уже получил стандартный курс прививок.

Внимание Сезонные вирусные инфекции: как уберечься от простуды и гриппа в канун праздников

Новый всплеск заболеваемости не за горами

Виктор Ляшко напомнил, что в мире зафиксировали новый абсолютный рекорд суточных случаев коронавируса – 2 миллиона 552 тысячи. А также то, что сейчас рост количества случаев происходит на всех континентах.

Виктор Ляшко – глава Минздрава “Медицинская система готовится к очередному росту количества случаев COVID-19 в Украине. В то же время мы призываем всех украинцев сделать сознательный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь нам преодолеть эпидемию”.

Какова ситуация с вакцинацией в Украине

По данным главы Минздрава, сейчас только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения:

Киев (73%),

Киевская (55%),

Полтавская (51%) области.

С начала вакцинальной кампании привили 14 778 321 человека, из них получили первую дозу 14 778 319 человек, полностью иммунизированы 13 905 862 человека.

Дополнительной дозой привились 5 399 человек, а ревакцинировались – 11 596.

Внимание! Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день), а потому призвал украинцев не откладывать вакцинацию.

Актуально За сутки бустер получили 4 тысячи человек: подробно о вакцинации в Украине

Также министр отметил, что вакцин в Украине достаточно и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

В Украине несколько дней подряд растет количество случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 6 января в течение суток в Украине подтвердили коронавирус у 6 632 человек.

В больницы госпитализировали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 187 украинцев. Зато выздоровели – 9 121 человек.

От начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 689 291 случай заболевания коронавирусом.

Грипп и коронавирус вместе: что такое "флурона" – смотреть видео