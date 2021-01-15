Ляшко объяснил, почему Украина отстает в вакцинации от COVID-19
Некоторые страны мира начали долгожданную вакцинацию против коронавируса еще в декабре 2020 года. А вот Украина лишь ожидает первую партию вакцин. Главный санитарный врач объяснил, почему наша страна "отстает" в вопросе вакцинации.
По словам Виктора Ляшко, все дело в том, как работает рынок. Об этом он сказал в интервью LB.ua.
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Ляшко напомнил, что Украина заключила контракты на поставку тест-систем "Джин Эксперт", но даже спустя почти год их не получила.
Тот, кто пережил на более или менее высокой должности февраль, март и апрель 2020-му, прекрасно понимает, как работают международные договоры в условиях ЧС. Они просто не работают,
– отметил главный санврач.
Он добавил, что те страны, которые сейчас уже вакцинируются, инвестировали в разработку вакцин еще на 1 – 2 фазе клинических исследований. Ляшко уточнил, что Sinovac приглашал Украину участвовать в клинических испытаниях и Минздрав поддерживал эту инициативу.
"Но производитель должен собрать определенный пакет документов. Они его собрали и пошли в Бразилию. Обязать их мы не можем", – подчеркнул он.
Вакцинация против COVID-19 в Украине: главное
- По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздраву контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.
- Первый этап вакцинации должен начаться в феврале 2021 года. В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию.
- В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.
- Ранее план вакцинации предусматривал 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.
Источник: 24 канал
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