Показатели летальных исходов были высокими

Зато Украина была в лидерах по абсолютному количеству летальных исходов, поскольку в стране была высокая заболеваемость.

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Высокие цифры, но было большое количество инфицированных. А теперь посмотрим на другие страны – у нас пошли на спад, как общее количество, так и количество летальных случаев. В других странах растет. И сегодня уже никто не говорит, что Украина среди лидеров,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Вопросы в расчетах

По словам Виктора Ляшко, вопрос в том, что надо расчеты проводить на количество населения "мы говорим о смертности, или о летальности, как о количестве летальных исходов среди всех больных".

Кроме того, для корректных расчетов надо сравнивать статистику летальности в разных странах.

Внимание! Осенняя волна коронавируса действительно была тяжелой. В пик заболеваемости, который пришелся на середину ноября, суточное количество смертей от осложнений коронавируса составляла около 800. Нагрузка на больницы была высокой, некоторые медучреждения сообщали о недостатке койкомест и медицинского кислорода. В Минздраве отмечали рост потребления кислорода в 5 – 6 раз, в том числе из-за циркуляции штамма Дельта.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в статистике распространения коронавируса иногда могут быть ошибки, однако он доверяет главе Минздрава Виктору Ляшко.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

В Украине за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 22%, об этом свидетельствует количество выявленных случаев. Также уменьшился показатель среднесуточной смертности – на 14%.

За минувшие сутки, 29 ноября, коронавирус подтвердили еще у 10 554 жителей Украины.

С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 3 438 381 больного COVID-19. От осложнений коронавируса умерли по меньшей мере 85 975 инфицированных.

Стоит знать Смертность от COVID-19 зависит от уровня вакцинации в стране: отчет ЕС