Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на официальном сайте правительства 26 мая. Министр здравоохранения Виктор Ляшко в фейсбуке призвал к участию в конкурсе "только профессионалов".
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Что известно о новом конкурсе на должность главы НСЗУ
26 мая на заседании правительства министры приняли решение объявить конкурс на должность руководителя НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины).
- Стартует конкурс 27 мая, а продлится прием документов до 2 июня 2021 года.
- Претенденты на должность будут проходить тестирование и собеседование.
Пока что обязанности руководителя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.
Приглашаю кандидатов к участию в конкурсе! Это важно и касается каждого, ведь НСЗУ – это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения,
– написал в фейсбуке глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министр подчеркнул, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат, и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплочены и преданны своему делу".
Что такое НСЗУЭто Национальная служба здоровья Украины, которая занимается финансированием всей медицинской системы. Например, направляет деньги для пациентов в медучреждения, оплачивает услуги для пациентов и компенсирует больницам деньги за предоставленные услуги.
НСЗУ создали в рамках медицинской реформы, а зарегистрировали 30 марта 2018. Первым главой службы был Олег Петренко, но 4 декабря 2019 правительство уволило его по его же заявлению после смены главы МОЗ (перед тем в августе вместо Супрун руководить министерством стала Скалецкая).
К слову Ляшко рассказал, считает ли себя последователем реформы Супрун