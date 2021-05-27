Ляшко объявил новый конкурс на голову НСЗУ: почему это важно

С 27 мая стартует повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья Украины. Именно она распоряжается деньгами, предназначенными для финансирования медицинской системы.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на официальном сайте правительства 26 мая. Министр здравоохранения Виктор Ляшко в фейсбуке призвал к участию в конкурсе "только профессионалов".

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Что известно о новом конкурсе на должность главы НСЗУ

26 мая на заседании правительства министры приняли решение объявить конкурс на должность руководителя НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины).

Стартует конкурс 27 мая, а продлится прием документов до 2 июня 2021 года.

Претенденты на должность будут проходить тестирование и собеседование.

Пока что обязанности руководителя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

Приглашаю кандидатов к участию в конкурсе! Это важно и касается каждого, ведь НСЗУ – это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения,

– написал в фейсбуке глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат, и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплочены и преданны своему делу".

Что такое НСЗУ Это Национальная служба здоровья Украины, которая занимается финансированием всей медицинской системы. Например, направляет деньги для пациентов в медучреждения, оплачивает услуги для пациентов и компенсирует больницам деньги за предоставленные услуги.



НСЗУ создали в рамках медицинской реформы, а зарегистрировали 30 марта 2018. Первым главой службы был Олег Петренко, но 4 декабря 2019 правительство уволило его по его же заявлению после смены главы МОЗ (перед тем в августе вместо Супрун руководить министерством стала Скалецкая).

при Максиме Степанове (уволенном Верховной Радой с должности главы Минздрава 18 мая) конкурс уже проводили. И даже в процессе отбора дошли до этапа собеседований. Однако со стороны СМИ, общественности и политиков звучала решительная критика того конкурса – мол, некоторые кандидаты откровенно приближены к Степанову.

К слову Ляшко рассказал, считает ли себя последователем реформы Супрун