Ляшко определился с кандидатурами на должность заместителей председателя НСЗУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко провел собеседования на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья Украины. И уже готов предложить правительству несколько кандидатур.

Согласуют ли в Кабмине решение Ляшко, будет видно на следующей неделе. Кроме этого, новоназначенные заместители председателей должны будут пройти испытательный срок.

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Кто может стать заместителями председателя НСЗУ

Анна Фенчак . По словам Ляшко, она обещает защищать программу медицинских гарантий от "любых штормов" и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик;

. По словам Ляшко, она обещает защищать программу медицинских гарантий от "любых штормов" и мечтает реализовать в Украине универсальный доступ к медицинским услугам для всех, независимо от пола, места проживания, уровня достатка и других социально-демографических характеристик; Татьяна Бойко – будет налаживать коммуникацию с регионами – как с территориальными подразделениями НСЗУ, так и с главными врачами и органами местного самоуправления.

Виктор Ляшко “Надеюсь, что уже на следующей неделе НСЗУ получит первых официально назначенных лиц на руководящие должности за последние 1,5 года. Правда, с испытательным сроком, в которые попадут и те обещания с собеседования на 100 дней работы (ну хорошо, чуть больше чем сто)”.

Кроме этого, Ляшко обратился к Правительству с просьбой ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития.

И все же за Минздравом остается еще одна, едва ли не самая важная задача – выбрать нового руководителя НСЗУ.