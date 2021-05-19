Виктор Ляшко напомнил, что в том случае, если его назначат главой Минздрава, необходимо будет искать нового главного санитарного врача. И он уже определился с кандидатурой.
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Но пока вероятный министр решил не озвучивать фамилию этого человека.
Виктор Ляшко
“Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию".
При этом Ляшко добавил, что ему не стыдно ни за одно принятое решение на своем посту.
Также он рассказал, что уже имеет сформированную команду на случай, если его действительно назначат министром здравоохранения. Но фамилии пока держит в тайне.
Виктор Ляшко
“Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды”
Действительно ли Ляшко может стать новым министром здравоохранения
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 мая предложил кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Минздрава, по представлению от фракции "Слуга народа".
- 19 мая комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения. За соответствующее решение проголосовали 13 нардепов из 14.
- Лидер фракции Давид Арахамия убежден, что нардепы поддержат его назначение.
- Однако председатель профильного комитета Михаил Радуцкий рассказал, что обсуждается еще одна кандидатура на должность министра здравоохранения – депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.