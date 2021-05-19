Виктор Ляшко напомнил, что в том случае, если его назначат главой Минздрава, необходимо будет искать нового главного санитарного врача. И он уже определился с кандидатурой.

К теме Ляшко пообещал за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев, если станет министром

Но пока вероятный министр решил не озвучивать фамилию этого человека.

Виктор Ляшко “Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию".

При этом Ляшко добавил, что ему не стыдно ни за одно принятое решение на своем посту.

Также он рассказал, что уже имеет сформированную команду на случай, если его действительно назначат министром здравоохранения. Но фамилии пока держит в тайне.

Виктор Ляшко “Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды”

Действительно ли Ляшко может стать новым министром здравоохранения