По его словам, прививки получат не все желающие, а только люди из приоритетных групп. Слова Ляшко, заметим, противоречат недавнему заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Стоит знать Как записаться на вакцинацию против коронавируса через приложение Дия

Вакцины для всех желающих не хватит

Главный санврач заявил, что вакцинировать людей из очереди в Дие действительно планируют начать в ближайшие выходные. Однако для всех желающих вакцины нет.

Есть все желающие – и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении,

– сказал Ляшко.

Он заверил, что правительство делает все, чтобы начать делать прививки против коронавируса людям, которые записались в лист ожидания в приложении Дия. Однако "приоритетом для нас есть люди старше 65 лет".

Как сообщил Ляшко, в очереди в Дии таких людей 23 900 (из более полумиллиона в целом).

"И мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", – заявил главный санитарный врач.

Шмыгаль ранее обещал вакцинировать всех из Дии

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 11 мая на совещании у президента обсудили и согласовали вопрос вакцинации людей, которые зарегистрировались в очередь в приложении Дия.

Все, кто записался на прививку через портал или приложение Дия, будут вакцинироваться на выходных,

– написал Шмыгаль у себя в телеграме.