Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием вакцины Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, которой сейчас вакцинируют в Украине, быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.

Covishield одобрена ВОЗ

По словам Виктора Ляшко, "когда речь идет о международном свидетельстве вакцинации, то в правилах четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ".

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Он напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Кореи.

Виктор Ляшко “Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield / Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать”

Признание вакцины важно

В то же время Израиль заявил, что страна не собирается признавать прививки вакциной Covishield.

Ляшко добавил, что следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может быть поставлена в нашу страну, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.

К слову, ее вчера, 9 марта Украина одобрила к использованию и в ближайшее время ожидает получить первую партию препарата, то есть иммунизацию населения ней тоже активно будут проводить.