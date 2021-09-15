Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он отметил, что подделка паспорта вакцинации возможна так же как и обычного паспорта гражданина.

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"Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидный сертификат", – отметил министр.

Ляшко: есть вопросы к бумажному документу

По его словам, в электронном варианте это сделать будет невозможно, поскольку в приложении Дия есть механизм верификации, там все четко работает.

Есть вопросы по бумажным формам, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем,

– анонсировал Ляшко.

Министр сказал, что сейчас силовые структуры усилили отслеживание так "бизнесменов".

"И Служба безопасности Украины, и Нацполиция сейчас активно работают с теми, кто в телеграмах, фейсбуке и вотсапе предлагает продать справку вакцинации или о ПЦР-тестировании", – подчеркнул Ляшко.

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Паспорта вакцинации: главное