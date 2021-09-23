Так, карантинных ограничений в Украине может не быть, если большинство украинцев вакцинируются против коронавирусной инфекции до Нового года. Об этом глава Минздрава сказал во время V Международного форума "Креативная Украина 2021".

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и Данию, 6 месяцев интенсивной вакцинации – и у них проблем карантинных ограничений не существует".

По его словам, сейчас в Украине есть более 10 миллионов доз вакцины, как минимум 17 миллионов – уже законтрактовано. Дополнительно еще "3 миллиона доз мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию", добавил Ляшко.

Все зависит от вас. Вакцинируемся до Нового года – весной можем спокойно жить без карантинных ограничений,

– так Ляшко ответил на вопрос, когда эпидемия закончится.

Оптимистичный взгляд на ситуацию

"Я более оптимистично сейчас смотрю на ситуацию, поскольку буквально прошло полтора года, а у нас есть вакцина, которая сегодня защищает от тяжкого и средней тяжести течения болезни, и появляются лекарственные средства", – сказал глава Минздрава.

Справка. В Украину уже приехали определенные инновационные препараты – Бамланивимаб (Bamlanivimab) и Этесевимаб (Etesevimab), – которые действуют прямо на вирус. Также сейчас завершается третья клиническая стадия противовирусных препаратов против COVID-19.

Когда откажемся от масок

Ляшко также отметил, что даже вакцинированные лица сейчас должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы, а человек, получивший прививку, может переносить возбудителя.

"Когда мы вакцинируем большое количество людей – тогда будем рассматривать вопрос снятия масок", – добавил он.

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