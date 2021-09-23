Так, карантинных ограничений в Украине может не быть, если большинство украинцев вакцинируются против коронавирусной инфекции до Нового года. Об этом глава Минздрава сказал во время V Международного форума "Креативная Украина 2021".
Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и Данию, 6 месяцев интенсивной вакцинации – и у них проблем карантинных ограничений не существует".
По его словам, сейчас в Украине есть более 10 миллионов доз вакцины, как минимум 17 миллионов – уже законтрактовано. Дополнительно еще "3 миллиона доз мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию", добавил Ляшко.
Все зависит от вас. Вакцинируемся до Нового года – весной можем спокойно жить без карантинных ограничений,
– так Ляшко ответил на вопрос, когда эпидемия закончится.
Оптимистичный взгляд на ситуацию
"Я более оптимистично сейчас смотрю на ситуацию, поскольку буквально прошло полтора года, а у нас есть вакцина, которая сегодня защищает от тяжкого и средней тяжести течения болезни, и появляются лекарственные средства", – сказал глава Минздрава.
Когда откажемся от масок
Ляшко также отметил, что даже вакцинированные лица сейчас должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы, а человек, получивший прививку, может переносить возбудителя.
"Когда мы вакцинируем большое количество людей – тогда будем рассматривать вопрос снятия масок", – добавил он.
Вакцинация в Украине: главное
- С конца февраля в Украине вакцинируют против коронавируса четырьмя вакцинами – Comirnaty (Pfizer), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
- По состоянию на 23 сентября в стране привито 6 527 042 человека, из них полностью иммунизированы – 5 299 317 человек.
- Напомним, что в Украине ужесточили карантинные ограничения, все области с 23 октября переходят в желтую зону.