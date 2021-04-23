23 апреля в Украине прибыла вторая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. А Харьковская, Одесская и Запорожская область до сих пор не использовали препараты из первой партии.

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Особенно Ляшко обратился к руководителю департамента охраны здоровья Запорожской области, поскольку он уже не впервые говорит ему о медленных темпах вакцинации в регионе.

Главный санврач пообещал, что будет следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке.

Виктор Ляшко “Хочу также передать публичный "привет" еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии AstraZeneca”.

Он добавил, что новая партия вакцины AstraZeneca распределится 1950 пунктами прививки Украины. Больше всего их в Днепропетровской области – 204. А меньше всего в Запорожской области – 29.

Кто получит вакцины из новой партии

Приоритетные группы в возрасте от 65 лет,

Люди, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca.

Подходит ли эта вакцина людям, которые вакцинировались Covishield Новая партия препарата AstraZeneca прибыла из Южной Кореи. Это тот же препарат, что и Covishield, просто имеет другое локальное название (AstraZeneca-SKBio), поскольку производится на другой производственной площадке. Формула вакцины из первой и второй партий одинакова, так что препараты абсолютно взаимозаменяемы.



План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала