23 апреля в Украине прибыла вторая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. А Харьковская, Одесская и Запорожская область до сих пор не использовали препараты из первой партии.
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Особенно Ляшко обратился к руководителю департамента охраны здоровья Запорожской области, поскольку он уже не впервые говорит ему о медленных темпах вакцинации в регионе.
Главный санврач пообещал, что будет следить, как будет использоваться вакцина и какой будет доступ для всех, кто нуждается в прививке.
Виктор Ляшко
“Хочу также передать публичный "привет" еще трем руководителям департаментов здравоохранения. В частности, Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцины из первой партии AstraZeneca”.
Он добавил, что новая партия вакцины AstraZeneca распределится 1950 пунктами прививки Украины. Больше всего их в Днепропетровской области – 204. А меньше всего в Запорожской области – 29.
Кто получит вакцины из новой партии
- Приоритетные группы в возрасте от 65 лет,
- Люди, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca.
Подходит ли эта вакцина людям, которые вакцинировались Covishield
Новая партия препарата AstraZeneca прибыла из Южной Кореи. Это тот же препарат, что и Covishield, просто имеет другое локальное название (AstraZeneca-SKBio), поскольку производится на другой производственной площадке. Формула вакцины из первой и второй партий одинакова, так что препараты абсолютно взаимозаменяемы.
План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / инфографика 24 канала