Министр здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подписал приказ о введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

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Категории людей, которые смогут получить дополнительную дозу

Получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, независимо от того, какой вакциной они привились ранее, рекомендуют людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Мы рекомендуем дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту,

– подчеркнул Ляшко.

Министр добавил, что после введения дополнительной дозы, эти люди будут более защищены от коронавируса.

Бустерная вакцинация в Украине: что известно

Ранее Ляшко заявил, что Украина готова ввести введение бустерной дозы вакцины. В украинском Минздраве будут действовать по примеру Европы, то есть если в ЕС примут такое решение.

Страна готова к этому как технически, так и по количеству вакцин. Бустерную дозу запустить могут в любое мгновение.

Сейчас ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через девять месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что бустерные прививки могут начать делать не раньше чем с середины или же конца января 2022 года.

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