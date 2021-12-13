Ляшко подписал приказ о 3 дозе COVID-вакцины: кому ее будут вводить
Источник:Минздрав
Виктор Ляшко подписал приказ о применении третьей дозы вакцины от коронавируса. Согласно ему, дополнительно прививаться могут люди, имеющие медицинские показания для нее из-за тяжелых заболеваний.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подписал приказ о введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Читайте также В Украине штамм Омикрон может появиться уже на этой неделе
Категории людей, которые смогут получить дополнительную дозу
Получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, независимо от того, какой вакциной они привились ранее, рекомендуют людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- которые проходят иммунодепрессивную терапию;
- которые проходят иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.
Мы рекомендуем дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту,
– подчеркнул Ляшко.
Министр добавил, что после введения дополнительной дозы, эти люди будут более защищены от коронавируса.
Бустерная вакцинация в Украине: что известно
- Ранее Ляшко заявил, что Украина готова ввести введение бустерной дозы вакцины. В украинском Минздраве будут действовать по примеру Европы, то есть если в ЕС примут такое решение.
- Страна готова к этому как технически, так и по количеству вакцин. Бустерную дозу запустить могут в любое мгновение.
- Сейчас ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через девять месяцев после завершения основного курса вакцинации.
- Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что бустерные прививки могут начать делать не раньше чем с середины или же конца января 2022 года.
Интересно-Самые распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео