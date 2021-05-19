Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.

10 миллионов прививок, то есть вакцинируют 5 миллионов украинцев. Но это как минимум и гарантировано,

– подчеркнул Ляшко.

Также по словам Виктора Ляшко, Минздрав хочет перенести поставки партий вакцин, которые запланированы на 4 квартал этого года, на раньше, чтобы делать больше прививок.

Обратите внимание! По состоянию на 19 мая первую из двух доз вакцины против коронавируса получили 957 346 человек, а 37 526 — полностью завершили вакцинацию. Кампания по вакцинации длится с 24 февраля, то есть почти 3 месяца.

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