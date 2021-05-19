Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
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В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок.
10 миллионов прививок, то есть вакцинируют 5 миллионов украинцев. Но это как минимум и гарантировано,
– подчеркнул Ляшко.
Также по словам Виктора Ляшко, Минздрав хочет перенести поставки партий вакцин, которые запланированы на 4 квартал этого года, на раньше, чтобы делать больше прививок.
Будет ли Ляшко новым главой Минздрава
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 мая, предложил кандидатуру Виктора Ляшко на должность главы Минздрава, по представлению от фракции "Слуга народа".
- Комитет по вопросам здоровья нации поддержал это решение. За назначение главного санврача страны в кресло министра проголосовали 13 членов комитета. Один нардеп воздержалась.
- Председатель профильного комитета Михаил Радуцкий заявил, что обсуждается еще один кандидат на пост министра здравоохранения – депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.