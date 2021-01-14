Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает фейковой информацию о подпольной вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине.

Заместитель министра здравоохранения прокомментировал данные о том, что в одной из частных клиник Киева проводят подпольную вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также Иммунитет после COVID-19 защищает не хуже вакцины: исследование

Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами,

- заявил Ляшко.

Главный санитарный врач Украины уверенно подчеркнул, что в больнице не было ни одной вакцинации против коронавируса.

"По всем нашим каналам мы имеем информацию, что официально в Украину ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", – добавил он.

Ранее издание "Обозреватель" опубликовало материал о том, что ряд украинских представителей власти, в частности, некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала