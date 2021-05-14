Ляшко рассказал, что за год ограничений почти каждого украинца коснулась пандемическая усталость, многие испытывают стресс, впадают в состояние апатии и депрессии. Также люди, переболевшие коронавирусом, нуждаются в восстановлении.

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Во время брифинга 14 мая Ляшко отметил, что спорт поможет предотвратить тяжелые последствия после коронавируса. Достаточно всего 150 минут в неделю. Но, к сожалению, уровень физической активности пока низкий даже среди подростков и молодых людей.

Виктор Ляшко “Нынешняя пандемия стала нам напоминанием о действующих неинфекционных болезниях и показала их влияние на течение инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса. Недавняя публикация британского научного журнала говорит такой доказанный факт, что физические упражнения снижают риск тяжелого течения COVID-19. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса".

Главный санврач страны отметил, что как и молодое, так и взрослое население Украины должно заниматься физическими упражнениями.

К сожалению, люди в возрасте от 60 лет, которые находятся в группе риска COVID-19, меньше занимаются спортом. Ляшко напомнил, что среди людей именно этой возрастной группы больше смертей от коронавируса.

Заместитель министр здравоохранения призвал граждан заниматься спортом, но при этом не пренебрегать правилами карантина.

Как поддерживать физическую активность во время пандемии

Занятия в залах или фитнес-центрах, которые уже разрешены с соблюдением карантинных ограничений,

Самостоятельные занятия дома или на улице,

Езда на велосипеде,

Пешие прогулки,

Спортивные марафоны, но те, которые организуют с соблюдением всех карантинных требований.

Также Ляшко призвал украинцев перейти из личного или общественного транспорта на велосипедные и пешие прогулки.